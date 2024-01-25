 المقاومة الفلسطينية تعلن تدمير 68 آلية وقتل 53 جنديا إسرائيليا في أسبوع - بوابة الشروق
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المقاومة الفلسطينية تعلن تدمير 68 آلية وقتل 53 جنديا إسرائيليا في أسبوع

وكالات
نشر في: الخميس 25 يناير 2024 - 8:51 م | آخر تحديث: الخميس 25 يناير 2024 - 8:51 م

أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، الخميس، تدمير 68 آلية عسكرية إسرائيلية كليا أو جزئيا وقتل 53 جنديا من مسافة صفر في قطاع غزة الأسبوع الماضي.

وقال متحدث القسام أبو عبيدة، في بيان، إن مقاتلي الكتائب تمكنوا "خلال الأسبوع الماضي من تدمير 68 آلية عسكرية كليا أو جزئيا" وفقاً لوكالة الأناضول.

وأضاف أن مقاتلي القسام أكدوا قتلهم "53 جنديا من نقطة الصفر، وقنص 9 جنود، وإيقاع العشرات بين قتيل وجريح في 57 مهمة عسكرية مختلفة"، دون تحديد المناطق.

وأكد استهداف "القوات الإسرائيلية المتوغلة بالقذائف والعبوات المضادة للتحصينات والأفراد والأسلحة الرشاشة، ونسف 4 منازل وتفجير مدخلي أنفاق وحقل ألغام في جنود العدو (الإسرائيلي)".

وأوضح أن مقاتلي القسام أسقطوا "طائرتي استطلاع من طراز سكاي لارك، واستولوا على 8 طائرات درون، منها طائرتان انتحاريتان".

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