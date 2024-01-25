أنشطة متنوعة في جناح وزراة الشباب والرياضة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

قالت هالة عثمان مدير الإدارة العامة للبرامج والأنشطة بوزارة الشباب والرياضة إن الجناح الخاص بالوزارة يضم برنامج يومي يشتمل على العديد من الفعاليات والأنشطة التي تستهدف جميع الفئات العمرية والسنية، من الكبار والأطفال، موضحة في تصريحات خاصة للشروق أن الوزارة حرصت على إقامة ندوات لتعزيز الوعي ومكافحة الفساد وحسن إدارة الوقت.

وأضافت عثمان أن هناك فعاليات يومية لن تتوقف وندوات للكبار، بخلاف ورش تعليم الاكسسوارات للاطفال ورسم البورتريه وتشكيل الصلصال، حيث حرصت الوزارة على جذب العديد من الأطفال وأسرهم لجناح الوزارة بفعاليات المعرض الذي انطلق اليوم.

وتستضيف الدورة الـ55 لمعرض القاهرة للكتاب 1200 ناشر و5250 عارضا من 70 دولة، وسيقام على مساحة 80 ألف متر مربع، متضمنة خمس قاعات عرض، حيث يستقبل المعرض جمهوره يوميا فى تمام الساعة العاشرة صباحا وحتى الثامنة مساء يوميا، ما عدا يومى الخميس والجمعة، إذ يتم استقبال الجمهور فى تمام الساعة العاشرة صباحا وحتى التاسعة مساء.

ويتضمن المعرض برنامجا ثقافيا يضم 550 فعالية تشمل ندوات ومؤتمرات بمشاركة مؤلفين وناشرين وشعراء ومثقفين وشخصيات أخرى. وفيما يتعلق بتسهيل الانتقال على الجمهور من زائرى معرض الكتاب 2024، خصصت وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة النقل والمواصلات ممثلة فى هيئة النقل العام، 11 خط أتوبيس من وإلى مقر المعرض، وتنطلق من مختلف مناطق القاهرة، وتعمل عليها 115 سيارة بمتوسط زمن تقاطر 20 دقيقة، وذلك تيسيرًا على الزوار.

كما يتضمن المعرض مجموعة من الخدمات يقدمها لزائريه منها: «خدمة توصيل الكتاب عبر البريد المصرى، مسارات خاصة لكبار السن وذوى القدرات الخاصة، استراحات للجمهور، أماكن للخدمات»، الأمر الذى يعكس قيمة معرض الكتاب وما يتمتع به من تاريخ حافل ورحلة عطاء، تؤكد اهتمام الدولة المصرية بالثقافة ودعمها، ومساندة مبدعيها باعتبارهم «القوة الناعمة»، وتتسق مع رؤية الجمهورية الجديدة فى بناء الإنسان