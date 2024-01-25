 كندا: مقتل 6 أشخاص إثر تحطم طائرة تقل موظفين بمجموعة ريو تينتو - بوابة الشروق
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كندا: مقتل 6 أشخاص إثر تحطم طائرة تقل موظفين بمجموعة ريو تينتو

(د ب أ)
نشر في: الخميس 25 يناير 2024 - 1:03 ص | آخر تحديث: الخميس 25 يناير 2024 - 1:03 ص

لقي ستة أشخاص حتفهم إثر تحطم طائرة تقل موظفين بمجموعة التعدين "ريو تينتو"، أثناء توجهها إلى منجم "ديافيك" للألماس المملوك للشركة في شمال كندا.

وقتل أربعة ركاب واثنان من طاقم الطائرة التابعة لشركة "نورث ويسترن اير ليز ليمتد" أثناء تحليق الطائرة من بلدة فورت سميث في الأراضي الشمالية الغربية إلى موقع المنجم، وفقا لبيان صدر اليوم الأربعاء من هيئة الطب الشرعي في المنطقة.

ونجا شخص واحد من تحطم الطائرة وتم نقله إلى المستشفى في يلونايف.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الرئيس التنفيذي لمجموعة "ريو تينتو" جاكوب ستوشولم قوله في بيان منفصل "نشعر بصدمة شديدة جراء هذا الخبر.

وقالت شركة التعدين إنها تعمل بشكل وثيق مع السلطات لمعرفة أسباب تحطم الطائرة.

ويأتي الحادث بعدما لقى ثلاثة أشخاص على الأقل، حتفهم في تحطم طائرة مروحية كانت تقل مجموعة من هواة التزلج أثناء نزهة في مقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية، أول أمس الاثنين.

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