وزير الخارجية البريطاني يؤكد لنتنياهو الحاجة إلى حل الدولتين

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أكد وزير الخارجية البريطاني اللورد ديفيد كاميرون، لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الحاجة إلى حل الدولتين، بعدما رفض نتنياهو مطالب الحلفاء بإقامة دولة فلسطينية.

ودعا كاميرون مجددا، خلال اجتماعهما في مكتب نتنياهو في القدس أمس الأربعاء، إلى "هدنة إنسانية فورية"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا".

وحث كاميرون، إسرائيل، على فتح المزيد من نقاط العبور إلى غزة للسماح بدخول المساعدات الإنسانية الحيوية إلى القطاع المحاصر.

كما دعا كاميرون إلى حماية المسعفين والمستشفيات بعد تدميرها في الحرب في غزة.

كما التقى اللورد كاميرون، خلال مهمته الدبلوماسية في الشرق الأوسط، الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله بالضفة الغربية.

ويواصل نتنياهو اعتراضه على إقامة دولة فلسطينية، رغم دعوات الولايات المتحدة للعمل باتجاه حل الدولتين بعد الحرب.

وقال نتنياهو الأسبوع الماضي إن الفكرة "ستعرض دولة إسرائيل للخطر".

وقالت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الخميس، إن اللورد كاميرون كرر دعم المملكة المتحدة لمحاولات إسرائيل لضمان الإفراج عن بقية الرهائن، الذين يعتقد أن عددهم نحو 130 رهينة ما زالوا محتجزين لدى حماس.

لكن كاميرون أكد لنتنياهو أيضا أن بريطانيا تعتقد أن السلام طويل الأمد يجب أن يستند إلى إقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل.