قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن المنخفض الجوي يتعمق بشكل كبير اليوم الخميس، ويؤدي إلى زيادة فرص سقوط الأمطار في المناطق الداخلية وعلى المناطق الساحلية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، صباح الخميس، أن فرص الأمطار متوسطة وتغزر أحيانًا على محافظات: مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية.

وأشارت إلى أن «فرص الأمطار متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية؛ دمياط وبورسعيد ورفح والعريش، وتمتد بكميات أقل للمحافظات الداخلية»، موضحة أنها تتراوح ما بين خفيفة إلى متوسطة مساء على مناطق من جنوب الوجه البحري، ومدن القناة، والقاهرة الكبرى، وتصل خفيفة إلى مناطق من شمال الصعيد.

وذكرت أن الأمطار مستمرة في الأيام المقبلة، لكن كمياتها وشدتها تختلف من محافظة إلى أخرى، منوهة أن «المحافظات الساحلية المطلة على البحر المتوسط الأكثر تأثرًا بالمنخفض الجوي».

وأوضحت أن البلاد تتأثر بكتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا منخفضة في درجات حرارتها ومحملة بكميات رطوبة، قائلة إن الأمر يزيد من الشعور بالأجواء الشتوية المائلة للبرودة نهارًا، على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

وحذرت من انخفاض قيم الحرارة بشكل ملحوظ، خاصة فترات الليل المتأخر والصباح الباكر، لتسود أجواء شديدة البرودة في معظم المحافظات، وتصل إلى حد الصقيع ببعض الأماكن من شمال الصعيد ووسط سيناء؛ نتيجة انخفاض الصغرى لأقل من 5 درجات.

ولفتت إلى أن «نشاط الرياح اليوم، يزيد من الإحساس بانخفاض الحرارة والبرودة في معظم المحافظات»، مشيرة إلى أنه «مثير للرمال والأتربة في محافظات جنوب الصعيد؛ الأقصر وأسوان».

وناشدت المواطنين القيادة بهدوء على الطرق، والابتعاد عن الأشجار ولوحات الإعلانات المعدنية وأكشاك الكهرباء والمباني المتهالكة أثناء سقوط الأمطار، وارتداء ملابس شتوية ثقيلة خلال فترات الليل المتأخر والصباح الباكر، ومتابعة النشرات الجوية بصورة مستمرة.