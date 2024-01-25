إسرائيل تهدد بضرب لبنان حال عدم انسحاب حزب الله من الجنوب

هدد وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الخميس، لبنان بتوجيه ضربة عسكرية "لن يتعافى منها"، في حال لم ينسحب حزب الله من الحدود مع شمال إسرائيل.

وأوضحت وزارة خارجية إسرائيلية، خلال بيان حصلت وكالة "الأناضول للأنباء على نسخة منه، أن ذلك جاء خلال لقائه بالقدس الغربية مع نظيره الإيطالي أنطونيو تاياني.

وذكرت الخارجية الإسرائيلية أن كاتس شكر تاياني "على جهود إيطاليا ونشاطها ضد مموّلي حماس في أوروبا، وطالب بمواصلة النشاط ضد داعمي الحركة في أوروبا وإيطاليا".

وأضافت أن كاتس طلب من تاياني "العمل مع الحكومة اللبنانية لسحب حزب الله من جنوب لبنان، وحذّر من حرب من شأنها أن تلحق أضراراً جسيمة بالمواطنين اللبنانيين".

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن الوزيرين اتفقا على "العمل على تجديد أنشطة شركات الطيران الإيطالية وتعزيز المزيد من التعاون في مجالي الطاقة والسياحة".

ونقلت الخارجية عن كاتس قوله إن الوزير تاياني صديق حقيقي لإسرائيل، "أخبرتُه أنا وعائلات المختطفين أنه ليس أمامنا خيار آخر سوى إنهاء مهمتنا في غزة: إعادة جميع المختطفين إلى بيوتهم والقضاء على حماس".

وأضاف كاتس: "طلبت منه العمل مع الحكومة اللبنانية لسحب حزب الله من جنوب لبنان، وإلا فإن دولة لبنان ستتلقى ضربة لن تتعافى منها".

بدوره، قال تاياني في تغريدة على منصة "إكس" (تويتر سابقاً): "اتفقنا على تعزيز المبادرات الإنسانية المشتركة لمساعدة السكان الفلسطينيين. جاهزون لعلاج 100 طفل من غزة في إيطاليا".

وأضاف تاياني، في المنشور: "إيطاليا تدعم حل دولتين لشعبين، باعتباره السبيل الوحيد للسلام في الشرق الأوسط".