الاتحاد الأوروبي يطلق مبادرة جديدة لمكافحة تهريب المخدرات

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أطلق الاتحاد الأوروبي أمس الأربعاء، مبادرة جديدة لمكافحة الجريمة المنظمة وتهريب المخدرات عبر الموانئ.

وقال مفوض الشئون الاقتصادية بالاتحاد الأوروبي باولو جنتيلوني، خلال إطلاق المبادرة الجديدة في مدينة أنتويرب البلجيكية، إن "أوروبا تواجه مشكلة المخدرات، والأمر يزداد سوءا".

وأضاف جنتيلوني "للتصدي للتدفقات المتزايدة من الكوكايين والمواد غير المشروعة الأخرى إلى الاتحاد الأوروبي، نحن بحاجة إلى أن تعمل سلطات الجمارك وإنفاذ القانون والموانئ بشكل أوثق وأكثر فعالية معا".

وقالت مفوضة الشئون الداخلية بالاتحاد الأوروبي، إيلفا يوهانسون، إنه يتم تهريب "الغالبية العظمى" من المخدرات غير المشروعة التي تدخل التكتل عبر الطرق البحرية.

وأضافت يوهانسون "الجريمة المنظمة ماهرة في الانتقال من ميناء إلى آخر، مع تزايد الفرص وتراجعها. ولمواجهة هذه الشبكة، يجب علينا بناء شبكة".

وقال الاتحاد الأوروبي إن التحالف الجديد سيسمح لسلطات الجمارك بإجراء المزيد من عمليات التفتيش الموجهة في الموانئ. يمكن مقاضاة العصابات الإجرامية بشكل أكثر قوة في المستقبل بدعم من وكالة الشرطة الأوروبية "يوروبول" ومكتب المدعي العام الأوروبي.