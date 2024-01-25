منتخب مصر يخسر جهود إمام عاشور في مواجهة الكونغو بأمم إفريقيا

تأكد بشكل رسمي غياب إمام عاشور عن المشاركة مع منتخبنا الوطني في مباراتنا المرتقبة الصعبة أمام منتخب الكونغو الديمقراطية بالدور ثمن النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023.

وأعلن محمد أبو العلا طبيب المنتخب في تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورتس غياب إمام عاشور بعد إصابته بارتجاج في المخ عن التواجد مع الفراعنة في مباراتهم القوية أمام منتخب الكونغو.

وصرح محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر لقناة أون تايم سبورتس قائلا:" إمام سيغيب عن مباراة الكونغو وفقًا للبروتوكول الطبي الملزم على كل المنتخبات تحديدًا في حالة حدوث ارتجاج في المخ لتنفيذ برنامج علاجي لمدة 6 أيام".

أضاف:" مباراة الكونغو بعد 3 أيام وهو ما يؤكد صعوبة فرصة لحاقه باللقاء، ولكن حال تأهل المنتخب للدور ربع النهائي سيكون جاهزًا".

وتقام مباراة مصر والكونغو يوم الأحد المقبل في مدينة سان بيدرو بتمام الساعة العاشرة مساء، ضمن الدور ثمن النهائي من البطولة القارية.