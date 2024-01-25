افتتاح مطعم يحمل اسم 7 أكتوبر في الأردن يثير غضبا في إسرائيل

أشعل افتتاح مطعم في الأردن يحمل اسم "7 أكتوبر" (اليوم الذي شنت فيه حركة حماس هجوما واسعا ومباغتا على إسرائيل) موجة من الغضب في إسرائيل.



وقال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي إكس: "يجب أن يتوقف التمجيد المشين للسابع من أكتوبر.. إن التحريض والكراهية ضد إسرائيل ولدا الإرهاب والتطرف الذي أدى إلى المذبحة الوحشية في 7 أكتوبر".



وأصاف: "نتوقع من الحكومة الأردنية أن تدين هذا علنا وعلى نحو قاطع".



وانتشر مقطع مصور بالفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي اليوم الخميس، وأظهر المطعم في محافظة الكرك الأردنية، جنوب غرب العاصمة عمان.



ويظهر في مقطع الفيديو، شعار المطعم الذي يحمل نقش "7 أكتوبر"، كما يحمل زي العاملين به نفس التاريخ.



وأكد أحد موظفي المطعم الاسم لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).