إزالة نحو 1500 طن من النفط على متن ناقلة جنحت في روسيا

قال مسئولون، اليوم السبت، إن عمال الإنقاذ نجحوا في إزالة ما يقرب من 1500 طن من النفط المتبقي على متن ناقلة جنحت العام الماضي في جنوبى روسيا. ونتج عن الحادث تسرب نفطي مدمر ألحق أضرارا بأميال من الساحل على طول البحر الأسود.

وتعرضت سفينتان روسيتان، "فولجونفت-239" و"فولجونفت 212"، لأضرار بالغة في الطقس العاصف في 15 ديسمبر، مما أدى إلى انسكاب آلاف الأطنان من زيت الوقود منخفض الجودة المسمى مازوت في مضيق كيرتش.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي فيتالي سافيلييف اليوم السبت في منشور على قناة تليجرام الرسمية للحكومة الروسية إن طاقما من خدمة الإنقاذ البحري الروسية قام بسحب 1488 طنا متبقية من النفط المتبقي في السفينة "فولجونفت-239 في عملية استمرت ستة أيام.

وأعلن وزير حالات الطوارئ ألكسندر كورينكوف أن الناقلة المتضررة كان سيتم تفريغها في وقت سابق من هذا الشهر لكن العمال وجدوا أنها مستمرة في تسريب النفط إلى المياه.