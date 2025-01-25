ضمن فعاليات الدورة الـ56 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، انعقدت يوم الجمعة الندوة الثالثة بقاعة "المؤسسات" تحت عنوان "أسباب وآثار التغيرات المناخية الحالية وكيفية المجابهة والتكيف".

تأتي هذه الندوة ضمن برنامج ندوات "المؤسسات"، لمناقشة التحديات البيئية التي يواجهها العالم في ظل التغيرات المناخية المستمرة.

افتتح الدكتور فتحي أبو راضي الجلسةـ بالترحيب بالحضور والمشاركين، مشيرًا إلى أهمية الموضوع في ظل الإجماع العلمي على وجود تغيرات واضحة في المناخ منذ بداية الاعتماد على الوقود الأحفوري.

وأوضح أن الهدف من الندوة هو تسليط الضوء على أسباب هذه الظواهر وتداعياتها وكيفية التعامل معها، بمشاركة نخبة من العلماء والخبراء المتخصصين.

شارك في الندوة عدد من أبرز الشخصيات العلمية، وهم الدكتور عبد الرازق الكومي أستاذ العلوم الطبيعية بجامعة طنطا، والدكتور عبد المسيح سمعان أستاذ الدراسات البيئية بالمعهد العالي للدراسات بجامعة عين شمس، والدكتور عطية الطنطاوي عميد كلية الدراسات العليا بجامعة القاهرة، والدكتور شاكر أبو المعاطي أستاذ علم المناخ الزراعي، والدكتورة فيروز محمود أستاذة الجغرافيا بجامعة عين شمس.

وتحدث الدكتور عطية الطنطاوي عن أسباب التغير المناخي، مشيرًا إلى أن النشاط البشري، مثل حرق الوقود الأحفوري واستخدام الغازات الصناعية، أدى إلى زيادة نسب ثاني أكسيد الكربون والميثان في الغلاف الجوي، وأكد أن هذا التسارع يؤثر على متوسط درجات الحرارة العالمية ومستوى سطح البحر.

كما أوضح الدكتور شاكر أبو المعاطي أن التغيرات المناخية تؤثر بشكل مباشر على الزراعة، مشيرًا إلى انخفاض إنتاجية المحاصيل الزراعية نتيجة موجات الحرارة الشديدة والتغيرات في مواسم الأمطار، كما سلط الضوء على ظاهرة ارتفاع مستوى سطح البحر وتأثيرها على المناطق الساحلية.

واستعرض الدكتور عبد المسيح سمعان استراتيجية مصر 2050 لمواجهة التغيرات المناخية، التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة، تشمل هذه الاستراتيجية تقليل انبعاثات الكربون، تعزيز كفاءة الطاقة، والاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية.

وتطرقت الدكتورة فيروز محمود إلى أهمية التوعية المجتمعية، وشددت على ضرورة تعزيز الوعي البيئي بين المواطنين وتشجيعهم على تبني سلوكيات مستدامة مثل تقليل استهلاك الموارد وزراعة الأشجار.

اختتمت الندوة بمناقشة حلول عملية للحفاظ على البيئة، مع التأكيد على أهمية التعاون الدولي والمحلي لمواجهة هذه التحديات.

وأشاد الحضور بدور معرض القاهرة الدولي للكتاب في تسليط الضوء على مثل هذه القضايا الحيوية، مؤكدين أن مواجهة التغيرات المناخية تتطلب تضافر جهود جميع فئات المجتمع.