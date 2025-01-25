أنشطة فنية وتفاعلية متنوعة في صالة الطفل بمعرض القاهرة للكتاب

تواصل صالة الطفل فعالياتها لليوم الثالث في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 56 بعدد من الورش الفنية والقولية والتفاعلية التي جذبت الأطفال وشاركت في تنمية مهاراتهم.

ففي إطار الورش القولية، قدمت الكاتبة سماح أبو بكر عزت ورشة حكي بعنوان "هنا سر الصداقة"، والتي تناولت فكرة تقبل الآخر والتعامل مع النفس والأصدقاء، بالإضافة إلى كيفية التفاعل مع البيئة والعالم من حولهم.

كما تم تقديم ورشة توعية بحقوق الطفل ومخاطر الإنترنت وكيفية الاستخدام الآمن له تحت إشراف فريق من المجلس القومي للطفولة والأمومة. كما شاركت الكاتبة هالة سمير في ورشة الحكواتي التي قدمت خلالها قصة "ماما لديها مغناطيس"، وهي القصة التي فازت بجائزة راشد بن حميد لثقافة الطفل عام 2022، حيث تجمع الأطفال حولها وتفاعلوا معها بشكل كبير.

وتفاعل الأطفال أيضًا مع قصة "حدث في الغابة الحكيمة" للكاتب بهجت صميدة، التي حملت رسائل عن الصبر والحكمة وحثتهم على اكتساب هذه القيم من خلال القصة. وتم تكريم الكاتبة نعم الباز من قبل الدكتورة مروة عادل، مدير إدارة بحوث ودراسات المركز القومي لثقافة الطفل. كذلك قدم المحامي الدكتور عبد الله محمدي من وزارة الأوقاف ورشة توعية وحكي بعنوان "مهنتك إيه؟"، والتي لاقت تفاعلاً من الحضور.

أما في الورش الفنية، فقد قدمت الفنانة أسما علي ورشة لتعليم فن البورتريه للأطفال، موضحة أنها اختارت تعليم الأطفال لهذا الفن لما لديهم من مهارات فنية عالية. وأشارت إلى أنها تبدأ بتعليمهم القواعد الأساسية للرسم باستخدام الأشكال الهندسية مثل الدائرة والمستطيل والمربع والمثلث، ثم تتيح لهم المجال للانطلاق بحرية في رسم الشخصيات أو حتى أفراد العائلة.

فيما قدمت ورشة لإعادة تدوير المخلفات الدامجة تحت إشراف مؤسسة دليل الخير للتنمية بالتعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تفاعل عدد من الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة مع الورشة بشكل إيجابي. واختتمت صالة الطفل نشاطها بورشة فنية قدمها متحف الطفل وجمعية مصر الجديدة.

على صعيد الورش التفاعلية، تم تنظيم ورش حكي نوعية مثل ورشة الإسعافات الأولية التي نظمها الهلال الأحمر المصري، حيث تم التدريب على كيفية التعامل في حالات الطوارئ وتقبل ثقافة الاختلاف بين الآخرين، فضلاً عن الحديث عن التغيرات المناخية وتأثيرها على الصحة. كما تم تقديم ورشة حكي أخرى للكاتبة ثريا عبد البديع من المركز القومي لثقافة الطفل، مما ساعد في إثراء تجربة الأطفال في اليوم الثالث من المعرض.