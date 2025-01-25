مجلس الشيوخ الأمريكى يوافق على تعيين كريستي نويم وزيرة للأمن الداخلي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تأكد تعيين كريستي نويم وزيرة للأمن الداخلي من جانب مجلس الشيوخ الأمريكى، مما يمنحها دورا رئيسيا في سياسة الكوارث والهجرة.

وأبقى الجمهوريون على عمل مجلس الشيوخ اليوم السبت لتنصيب أحدث عضو في فريق الأمن القومي لترامب.

وتم تأكيد وزير الدفاع بيت هيجسيث في تصويت دراماتيكي ليل الجمعة ، لينضم إلى وزير الخارجية ماركو روبيو ومدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف. وسيصوت مجلس الشيوخ مساء الاثنين المقبل على تأكيد سكوت بيسينت وزيرا للخزانة.

وحصلت نويم، حليفة ترامب التي تشغل ولايتها الثانية كحاكمة لولاية ساوث داكوتا، على بعض الدعم من الديمقراطيين في لجنة الأمن الداخلي والشؤون الحكومية بمجلس الشيوخ عندما صوتت اللجنة 13-2 لتقديم ترشيحها في وقت لاحق من الأسبوع.

كما عبر الجمهوريون، الذين يمتلكون بالفعل الأصوات اللازمة لتأكيد ترشيحها، عن ثقتهم في عزمها على قيادة أمن الحدود وتنفيذ قوانين الهجرة.

وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثون أمس الجمعة: "إن إصلاح هذه الأزمة واستعادة احترام سيادة القانون هو أحد أهم أولويات الرئيس ترامب والجمهوريين. وسيتطلب الأمر قائدا حاسما وملتزما في وزارة الأمن الداخلي. أعتقد أن كريستي لديها كل ما يلزم للقيام بهذه المهمة ".