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أعداد جريدة الشروق
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أول تعليق من مرموش بعد ظهوره الأول مع مانشستر سيتي ضد تشيلسي

زيـاد الميرغني
نشر في: السبت 25 يناير 2025 - 11:23 م | آخر تحديث: السبت 25 يناير 2025 - 11:23 م

تحدث المهاجم المصري عمر مرموش مساء اليوم السبت، عقب انتهاء أحداث مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في إطار منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2024-25.

قال عمر مرموش خلال تصريحات لشبكة «بي إن سبورتس» القطرية: «أمل أن أواصل على هذا النهج، إنها مجرد ضربة البداية، وأطمح لكي أحقق المزيد مع فريق مانشستر سيتي».

وأضاف: «أريد المزيد من الانتصارات، وكانت بداية جيدة لي، وأنا سعيد لوجودي هنا، كانت بداية مذهلة».

وأتم عمر مرموش: «فرحت لما أحرزت الهدف، بس بعد كدة الحكم رفع الراية، وكان نفسي أسجل في أول مباراة بالتأكيد».

شارك الدولي المصري عمر مرموش مساء اليوم السبت، في فوز فريق مانشستر سيتي على نظيره تشيلسي بثلاثية مقابل هدف، في إطار منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2024-25.


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