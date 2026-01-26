أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، اليوم الأحد، في بيان اليوم الأحد، عن قطع المياه عن 4 قرى بمركز المنيا، بعد غد الثلاثاء، لمدة 10 ساعات؛ لأعمال صيانة.

وأكدت الشركة، في بيان، أن القطع يشمل قرى: «زهرة، البرجاية، صفط اللبن، الإسماعيلية»، ويبدأ من الساعة 8 صباحًا وحتى 6 مساءً، وذلك لأعمال غسيل وتعقيم الخزانات الأرضية بمحطة مياه زهرة، التي تخدم هذه المناطق.

وشددت على أنه سيتم توفير سيارات مياه نقية للمناطق المتأثرة، موجهة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والمنشآت الحيوية تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مع تشغيل الخط الساخن 125 في حالة الطوارئ.



