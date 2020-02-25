وزيرا خارجية فلسطين والبرتغال يبحثان تطورات القضية الفلسطينية

بحث وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، رياض المالكي ، مع نظيره البرتغالي أغسطو سانتوس سيلفا، السبل الكفيلة باتخاذ مواقف واضحة لحماية حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما فيها الحق في تقرير المصير.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، التي بثت النبأ اليوم الثلاثاء، أن ذلك جاء على هامش أعمال الجلسة "رفيعة المستوى" لمجلس حقوق الانسان في دورته "43" المنعقدة حاليا في جنيف.

ويأتي هذا اللقاء في إطار اجتماعات وزير الخارجية الفلسطيني مع العديد من وزراء خارجية الدول الشماركة في الاجتماعات، واستعراض خطة السلام الأمريكية.

وأوضح المالكي أن هذه الخطة تعد تقويضا لكل الجهود الدولية، وتسهم في استدامة الاحتلال، مشيراً إلى الدور الذي يمكن أن تلعبه البرتغال لحماية حل الدولتين المتفق عليه دوليا.

ومن جهته، أكد وزير خارجية البرتغال دعم بلاده حل الدولتين، وحقوق الشعب الفلسطيني، وضرورة اتخاذ خطوات واضحة لتحقيق هذا الحل على أساس المرجعيات المتعارف عليها، ورفض كل ما يخالف القانون الدولي.