قال الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، إنّ مصر لا يوجد بها لقاح أسترازينيكا الخاص بفيروس كورونا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الخلاصة» على قناة «المحور»، اليوم الأربعاء، أنّ من يحصل على لقاح كورونا حاليا هي الفئات الأكثر خطورة صحيا وكبار السن، وهم المعروضون للإصابة بالفيروس.

وأوضح أن معظم الشركات لم تعد تنتج اللقاحات نظرًا لعدم الإقبال عليها في ظل ضعف الوباء بشكل كبير في الفترة الماضية.

وأكد أن الحديث عن ظهور سلالات جديدة للفيروس أمر طبيعي، لافتا إلى مقاومة هذه الفيروسات اعتمادا على المناعة بشكل كبير.

وأوضح أن الحصول على اللقاح منه عدمه مرتبط بمدى نشاط الوباء في هذه الفترة، وما إذا كانت الدراسات قد حذّرت من مضاعفاته.

وأفاد بأن كل تحورات كورونا التي حدثت في الفترة الماضية كانت ضعيفة جدا، وانتهت إلى زوال، ولم تكن مثيرة للقلق.



وكانت شركة «أسترازينيكا» البريطانية المصنّعة للأدوية، قد أعلنت الأربعاء، أنها سحبت لقاحها «فاكسيفريا» المضاد لفيروس كورونا، والذي كان من أوائل اللقاحات التي تم إنتاجها خلال تفشي الوباء، لما قالت إنها «أسباب تجارية» وفائض في الجرعات المحدّثة.

وقال ناطق باسم «أسترازينيكا»: «نظرا إلى أنه تم تطوير العديد من لقاحات كورونا للمتحورات، هناك فائض في اللقاحات المحدّثة المتاحة. أدى ذلك إلى تراجع في الطلب على فاكسيفريا الذي لم يعد يُصنّع وتوقفت إمداداته».

وأضاف: «سنعمل الآن مع المنظمين وشركائنا لتحديد مسار واضح إلى الأمام لإنهاء هذا الفصل والمساهمة الكبيرة في (فترة انتشار) وباء كورونا».



