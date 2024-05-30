أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة، نقل مباريات سلسلة نهائي دوري سوبر المحترفين «best of 5» بين الأهلي والاتحاد السكندري إلى صالة ستاد القاهرة بدلًا من صالة الدكتور حسن مصطفى في أكتوبر.

الأهلي يواجه الاتحاد السكندري في نهائي دوري سوبر المحترفين لكرة السلة، بنظام الأفضل في 5 مواجهات، تقام الأولى يوم الخميس المقبل 6 يونيو.

وكتب اتحاد السلة عبر حسابه الرسمي: «قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة نقل المباريات النهائية في ختام دوري السوبر للمحترفين بين الأهلي والاتحاد السكندري، والذي كان مقررًا إقامتها يوم 6 يونيو بصالة الدكتور حسن مصطفى، لتقام في نفس الموعد على الصالة المغطاة باستاد القاهرة».

وأضاف البيام: «وذلك بعد موافقة النادي الأهلي تقديرًا لمشاعر جماهير الإسكندرية، وتلبية لطلب نادي الاتحاد السكندري، الذي فقد أحد مشجعيه بصالة حسن مصطفى إثر حادث أليم نتيجة سقوط المسطح الخشبي الخاص بكاميرات القنوات الفضائية العام الماضي».

واختتم البيان: «أشاد مجلس إدارة الاتحاد بموقف النادي الأهلي وبالعلاقات المتميزة التي تربط بين الناديين الكبيرين».

وتقام المباراة الأولى بين الأهلي والاتحاد السكندري يوم الخميس 6 يونيو، فيما تقام المباراة الثانية يوم السبت 8 من الشهر ذاته، ثم المباراة الثالثة يوم الإثنين 10 يونيو، والمباراة الرابعة الأربعاء يوم 12 من ذات الشهر وأخيرًا تُلعب المباراة الخامسة يوم الخميس 13 من الشهر نفسه.