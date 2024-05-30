أكد الرئيس الصيني شي جين بينج، اليوم، أن الشرق الأوسط يعد أرض خصبة للتنمية، مشدداً على مواصلة العمل مع الأصدقاء العرب من أجل تكريس روح الصداقة الصينية العربية وخلق مستقبل مشترك.

وأضاف شي جين بينج، في الجلسة الافتتاحية للدورة العاشرة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون الصيني العربي، أن الصداقة القائمة بين الصين والدول العربية والروابط القائمة بين الشعب الصيني والشعوب العربية، تنبع من التبادلات الودية في طريق الحرير القديم، والنضال المشترك من أجل نيل الاستقلال الوطني، ومن التعاون المبني على الكسب المشترك.

- العلاقات الصينية العربية

وأكد الرئيس الصيني أن العلاقات الصينية العربية ترتقي إلى مستويات جديدة بشكل متواصل في القرن الجديد، ذاكرا أنه حضر في ديسمبر عام 2022 القمة الصينية العربية الأولى في الرياض، حيث اتفق مع نظرائه العرب على العمل من أجل بناء المجتمع الصيني العربي للمستقبل المشترك نحو العصر الجديد.

وشدد شي جين بينج، أن الاحترام المتبادل هو السبيل لتحقيق التعايش التناغم وأن الإنصاف والعدالة هما الأسس للأمن الدائم، مضيفاً: نحن على استعداد للعمل مع الجانب العربي على إيجاد حلول للقضايا الساخنة تسهم في الحفاظ على الإنصاف والعدالة وتحقيق الأمن والأمان الدائمين، على أساس احترام مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة واحترام الخيارات المستقلة لشعوب العالم.

وتابع: يحرص الجانب الصيني على العمل مع الجانب العربي انطلاقا من المساواة والمنفعة المتبادلة على بناء العلاقات الصينية العربية كنموذج يحتذى به للتعاون في بناء "الحزام والطريق" بجودة عالية.

وذكر أن روح طريق الحرير التي تم توارثها جيلا بعد جيل ترشد التعاون الصيني العربي ليواكب العصر، بما يعود بالخير على شعوب الجانبين على نطاق واسع.

- القمة الصينية العربية القادمة تعقد في الصين

وأعلن الرئيس الصيني، أن الجانب الصيني سيستضيف القمة الصينية العربية الثانية في الصين عام 2026، معرباً عن ثقته في أن القمة القادمة ستكون معلما آخر للعلاقات الصينية العربية.

وقال شي جين بينج إنه خلال القمة الصينية العربية الأولى، طرحتُ "الأعمال الثمانية المشتركة" لتدعيم التعاون العملي الصيني العربي وأنه على مدى أكثر من سنة وبفضل الجهود المشتركة من الجانبين، وقعت الصين مع جميع الدول العربية على وثائق التعاون بشأن بناء "الحزام والطريق"، وأحرز التعاون في مجال البحث والتطوير التكنولوجي ونقل التقنية تقدمات جديدة، وارتفع التعاون الاقتصادي والتجاري والطاقوي إلى مستوى جديد.

وأضاف: "مستعدون للعمل مع الجانب العربي على الدعوة إلى تعددية الأقطاب العالمية المتسمة بالمساواة والانتظام والعولمة الاقتصادية المتسمة بالشمول والمنفعة للجميع، ونصب نموذج لتعاون الجنوب - الجنوب في الحوكمة العالمية".

- التعاون مع الجانب العربي في الصحة والذكاء الاصطناعي والتنمية الخضراء

وكشف الرئيس الصيني عن اعتزام الجانب الصيني في التعاون مع الجانب العربي في بناء 10 مختبرات مشتركة في المجالات بما فيها الحياة والصحة والذكاء الاصطناعي والتنمية الخضراء والمنخفضة الكربون والزراعة الحديثة والمعلومات الفضائية.

وقال الرئيس الصيني، إن الجانب الصيني حريص على تعزيز التعاون مع الجانب العربي في مجال الذكاء الاصطناعي، للعمل سويا على تعزيز دور الذكاء الاصطناعي في تمكين الاقتصاد الحقيقي، كما يحرص الجانب الصيني على التعاون مع الجانب العربي في بناء مركز مشترك لرصد الحطام الفضائي ومركز للتعاون والتطوير لتطبيقات نظام بيدو، وتعزيز التعاون في مجالي الفضاء المأهول والطائرات المدنية.

وأضاف أن الجانب الصيني حريص على إنشاء منتدى التعاون القطاعي والاستثماري مع الجانب العربي، ومواصلة دفع زيادة عضوية لرابطة المصارف الصينية العربية، وتسريع وتيرة تنفيذ مشاريع التعاون في إطار "القروض الخاصة لدفع العملية الصناعية في الشرق الأوسط" و"القروض الخاصة لدفع التعاون المالي بين الصين والدول العربية".

كما تحدث شي جين بينج عن تعزيز الجانب الصيني التعاون الاستراتيجي مع الجانب العربي في مجال النفط والغاز، لربط أمن التموين بأمن السوق، مشيراً إلى أن الجانب الصيني حريص على التعاون مع الجانب العربي في البحث والتطوير لتقنيات الطاقة الجديدة وإنتاج المعدات المعنية لها.

وأشار إلى أن الجانب الصيني سيعمل على إنشاء "المركز الصيني العربي لمبادرة الحضارة العالمية"، وزيادة الحجم والتأثير لمركز الدراسات الصيني العربي للإصلاح والتنمية، وتسريع وتيرة بناء منصات مثل "الرابطة الصينية العربية للمؤسسات الفكرية" و"منتدى تنمية الشباب الصيني العربي" و"الرابطة الصينية العربية للجامعات" و"مركز الدراسات الصيني العربي للتعاون الثقافي والسياحي".

- دعم الصين للشعب الفلسطيني

إلى ذلك، قال الرئيس الصيني إن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي شهد تصعيدا حادا منذ أكتوبر الماضي، الأمر الذي ترك معاناة شديدة للشعب، مشدداً على أنه لا يجوز استمرار الحرب إلى أجل غير مسمى، ولا يجوز غياب العدالة إلى الأبد، ولا يجوز زعزعة "حل الدولتين" بشكل تعسفي.

وأكد شي جين بينج أن الجانب الصيني يدعم بثبات إقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة الكاملة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ويدعم حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ويدعم عقد مؤتمر سلام دولي بمشاركة أوسع ومصداقية أكثر.

وكشف الرئيس الصيني أن بلاده ستقدم مساعدة إضافية بقيمة 500 مليون يوان و المساعدات الإنسانية العاجلة التي تم الإعلان عنها سابقا بقيمة 100 مليون، بهدف دعم تخفيف الأزمة الإنسانية وإعادة الإعمار في قطاع غزة، كما سيتبرع بـ3 ملايين دولار أمريكي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا).