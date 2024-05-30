حمدوك: لا ننحاز لأي طرف في الحرب السودانية ونسعى لإنهائها

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أعلن رئيس الهيئة القيادية لتنسيقية القوى المدنية الديمقراطية في السودان "تقدم" عبد الله حمدوك، الخميس، التزام الهيئة بالعمل على وقف الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع، مؤكدا عدم الانحياز لأي من أطراف القتال.

جاء ذلك خلال كلمة حمدوك أمام الجلسة الختامية للمؤتمر التأسيسي للقوى المدنية بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، والذي انطلق الاثنين.

وتنسيقية القوى المدنية الديمقراطية، تضم أحزابا ومنظمات مدنية، تكونت بعد اندلاع الحرب بهدف إنهائها.

وقال حمدوك: "ملتزمون بالعمل على وقف الحرب والعودة للمسار الديمقراطي والحكم المدني في السودان"، وفقاً لوكالة الأناضول للأنباء.

وأضاف: "مهما حاول البعض وصمنا بالانحياز لطرف من طرفي الحرب، فإننا نشدد على النأي التام عن دعم أي جهة، ونسعى لوقف القتال".

وشدد حمدوك على أن "المؤتمر نجح بتنوع المشاركين فيه"، مضيفا: "أيادينا مفتوحة للحوار والعمل المشترك".

ووفق البيان الختامي للمؤتمر: "انعقدت الهيئة القيادية الجديدة واختارت عبد الله حمدوك رئيسا لها".

وأكد البيان الختامي للمؤتمر أن "الأولوية القصوى والملحة هي الوقف الفوري غير المشروط لهذه الحرب، وتأسيس الدولة".