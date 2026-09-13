بحث رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، والرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، اليوم الأحد، ملف حرائق الغابات وتطورات الصراع في غرب آسيا، خلال لقاء جمعهما على هامش أعمال القمة الـ18 لقادة مجموعة بريكس، المنعقدة حاليًا في العاصمة الهندية نيودلهي.

وقال رئيس الوزراء الماليزي: إن اللقاء تناول عددًا من القضايا الإقليمية والدولية الملحة، وفي مقدمتها حرائق الغابات، إلى جانب التطورات المتسارعة في الصراع الدائر في غرب آسيا، مؤكدًا أن هذه الملفات تتطلب توافقًا وتنسيقًا وتحركًا مشتركًا.

وأوضح رئيس الوزراء الماليزي- في منشور عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي- أن النقاش مع الرئيس الإندونيسي شمل كذلك سبل التعامل مع القضايا التي تتجاوز تداعياتها الحدود الوطنية، في ظل استمرار تأثير حرائق الغابات والأراضي في أجزاء من إندونيسيا على دول الجوار.

وتأتي المباحثات في وقت تشهد فيه إندونيسيا موسمًا حادًا لحرائق الغابات والأراضي، فيما امتد الدخان الناجم عن الحرائق في مناطق من جزيرتي كاليمانتان وسومطرة إلى دول مجاورة، بينها ماليزيا.

كما كشف رئيس الوزراء الماليزي عن تجديد دعوته للرئيس الإندونيسي لزيارة ماليزيا في أقرب فرصة ممكنة، بهدف بحث عدد من الملفات العالقة بين البلدين والعمل على تسويتها.

وكان رئيس الوزراء الماليزي قد استغل مأدبة العشاء الرسمية التي أقيمت على هامش القمة، أمس، للقاء الرئيس الإندونيسي وتجديد الدعوة، في إطار المساعي لتعزيز التنسيق بين الجارتين الآسيويتين ومعالجة القضايا الثنائية العالقة.