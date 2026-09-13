بوتين يختتم اليوم زيارته إلى الهند باجتماع موسع مع زعماء دول البريكس

يختتم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأحد زيارة العمل التي قام بها إلى الهند، حيث توجه لحضور قمة مجموعة بريكس . وسيكون الحدث الأخير له في نيودلهي اجتماعا موسعا مع زعماء دول البريكس والدول الشركاء.

وسيختتم الحدث ببرنامج مكثف بدأ قبل عدة أيام. وشارك بوتين، الذي وصل إلى الهند ليلة 11 سبتمبر، بالفعل في منتدى أعمال مجموعة بريكس وفي القمة التي تجمع زعماء المجموعة، حسب وكالة تاس الروسية للأنباء اليوم الأحد.

وسينضم زعماء بريكس الآن إلى زعماء وممثلين لدول شركاء، هي بيلاروس وبوليفيا وفيتنام وكازاخستان وكوبا وماليزيا ونيجيريا وتايلاند وتركيا وأوغندا وأوزبكستان. وسيشكل اجتماع المائدة المستديرة في مركز بهارات ماندابام الدولي للمؤتمرات، ختاما لفعاليات قمة بريكس الـ18 .

وطبقا لمعلومات أولية، من غير المتوقع أن يعقد بوتين اجتماعات ثنائية على هامش الفعالية.