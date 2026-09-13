محققون يستبعدون فرضية الهجوم في حادث خروج قطار عن مساره في فرنسا

استبعد محققون فرضية وقوع هجوم كسبب لخروج قطار عن مساره في شمال غرب فرنسا، والذي أسفر عن إصابة أكثر من 40 شخصا.

وقال المدعي العام في روان سيباستيان جالو مساء السبت إنه حتى الآن "لا توجد أي مؤشرات على عمل تخريبي تم تنفيذه بنية متعمدة لإخراج القطار عن مساره، وبالتأكيد لا يوجد هجوم"، وفقا لتقارير إعلامية فرنسية عدة.

وكان عدد من السياسيين الفرنسيين قد ألمحوا في وقت سابق إلى أن الحادث ربما كان هجوما أو عملا إجرامياً آخر.

واصطدم القطار الإقليمي، الذي كان يحمل نحو 180 راكبا، بجسم ما مساء الجمعة أثناء رحلته بين روان وكاين. وأدى ذلك إلى خروج خمس عربات عن المسار وانقلاب إحداها.

وذكرت التقارير الأولية إن المحققين كانوا يبحثون في إمكانية وجود عمل متعمد بعد العثور على قطعة من السكك الحديدية على المسار.

ومعظم المصابين البالغ عددهم 44 شخصاً كانوا قد غادروا المستشفى بالفعل بحلول يوم السبت، وفقا لتقارير إعلامية.

وأصيبت فتاة تبلغ من العمر 18 عاما بجروح خطيرة، على الرغم من أن حالتها تحسنت منذ ذلك الحين، بحسب التقارير.

وانتشرت خدمات الطوارئ بأعداد كبيرة في موقع الحادث، حيث شارك في الاستجابة أكثر من 130 من رجال الإطفاء و50 شرطيا و80 مركبة.