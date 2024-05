انتشرت لقطات مصورة، توثّق اقتحام متظاهرين في العاصمة اليونانية أثينا فندقًا يؤوي إسرائيليين، وسط أعمال عنف.

ووثقت المشاهد، اندلاع اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين خلال مسيرة مؤيدة للفلسطينيين في وسط العاصمة اليونانية أثينا، مع اقتحام المحتجين لفندق يؤوي إسرائيليين.

Breaking News: There is an incident of rioters trying to break into a hotel in Athens, Greece where a group of Israelis are staying. The local police forces are trying to take over. @GreeceMFA @Athens #rioters #Israelis @antisemitism #jewhatred @AntiIsraelHate pic.twitter.com/6EaQUhSLju