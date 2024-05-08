انتشرت لقطات مصورة، توثّق اقتحام متظاهرين في العاصمة اليونانية أثينا فندقًا يؤوي إسرائيليين، وسط أعمال عنف.

ووثقت المشاهد، اندلاع اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين خلال مسيرة مؤيدة للفلسطينيين في وسط العاصمة اليونانية أثينا، مع اقتحام المحتجين لفندق يؤوي إسرائيليين.

Breaking News: There is an incident of rioters trying to break into a hotel in Athens, Greece where a group of Israelis are staying. The local police forces are trying to take over. @GreeceMFA @Athens #rioters #Israelis @antisemitism #jewhatred @AntiIsraelHate pic.twitter.com/6EaQUhSLju — The Jewish Voice (@TJVNEWS) May 7, 2024

وجاءت في الأحداث في أعقاب إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي شن هجوم بري وجوي على شرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة. وقال موقع «آي 24 نيوز» الإسرائيلي، إن عددا من المتظاهرين حاولوا اقتحام فندق يؤوي إسرائيليين، بهدف إخراجهم منه.

وتسود حالة من الغضب، في أعقاب إعلان جيش الاحتلال شن عملية برية وجوية في مدينة رفح الفلسطينية التي لم تسلم من الأساس من العدوان منذ بدء الحرب على غزة.

غير أن تصاعد التخوفات مرتبط بأن المدينة تأوي أكثر من 1.2 مليون فلسطيني نزحوا إليها من كل أرجاء القطاع، علمًا بأن المدينة صغيرة المساحة، كان يقطنها قبل الحرب نحو 300 ألف فلسطيني، ما يشير إلى حجم الاكتظاظ الكبير وهو ما ينذر بارتكاب مجازر وحشية من قِبل جيش الاحتلال.