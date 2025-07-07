وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره البريطاني المستجدات في المنطقة

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله هاتفيا يوم الاحد ، مع نظيره البريطاني المستجدات في المنطقة.

وذكرت وكالة الانباء السعودية "واس" أن وزير الخارجية السعودي تلقى اتصالًا هاتفيًا يوم الأحد من وزير الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة ديفيد لامي، استعرضا خلاله "العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث المستجدات في المنطقة، والجهود المبذولة بشأنها".

وكان الوزيران قد بحثا في 13 يونيو الماضي آخر المستجدات في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها، واستعرض الجانبان خلال لقائهما آنذاك في لندن العلاقات الثنائية بين البلدين ومجالات التعاون المشترك.