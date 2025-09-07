معلمو بريطانيا: الشبكات الاجتماعية تغذي عنف الشباب

حذرت نقابة معلمين في المملكة المتحدة من أن الشبكات الاجتماعية تغذي الزيادة في عنف الشباب، بما في ذلك جرائم السكاكين.

وقالت النقابة إن المعلمين يواجهون بشكل متزايد عواقب المشكلة في فصولهم الدراسية، بحسب وكالة بي إيه ميديا البريطانية.

وخلال نقاش في مؤتمر اتحاد النقابات العمالية في برايتون اليوم الأحد، ستدعو النقابة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة دوافع العنف وجرائم السكاكين في المدارس، سواء على الإنترنت أو خارجه.

كما ستدعو إلى تنظيم أقوى لمنصات الشبكات الاجتماعية، بما في ذلك الإبلاغ الإلزامي، والإزالة السريعة للمحتوى العنيف، وعقوبات حقيقية على الفشل في التصرف.

وقال الأمين العام لنقابة المعلمين، مات راك: "يتعرض المعلمون للتهديد والاعتداء والصدمة - والشبكات الاجتماعية تصب الوقود على النار".

وتابع "يجب محاسبة عمالقة الشبكات الاجتماعية على المحتوى العنيف الذي يستضيفونه ويضخّمونه. ولكن هذه الأزمة أعمق من ذلك. فسنوات من التقشف أفرغت خدمات الشباب وتركت المدارس بدون الموارد اللازمة للتعامل مع الوضع".

وأضاف "نحن بحاجة إلى إجراءات عاجلة، وهذا يعني تنظيما أقوى، وتمويلا مناسبا، واستراتيجية وطنية لجعل المدارس آمنة - لكل طفل، ولكل معلم".