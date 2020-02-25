هونج كونج تمدد تعليق الدراسة بالمدارس حتى 19 أبريل القادم بسبب كورونا

أعلنت السلطات في هونج كونج، اليوم الثلاثاء، تمديد تعليق الدراسة بالمدارس حتى 19 أبريل القادم، وذلك لمنع انتشار فيروس "كورونا" الجديد، الذي تسبب حتى الآن في وفاة شخصين بالبلاد.

وذكرت شبكة (سي إن إن) الأمريكية، أن هذا الإعلان جاء بعد تسجيل حالتي إصابة جديدتين بالفيروس، ليبلغ إجمالي عدد المصابين في البلاد 81 حالة، موضحة أن الحالتين الجديدتين لرجل وسيدة يبلغان من العمر 57 عاما، وقد عادا مؤخرا من اليابان، حيث كانا على متن السفينة السياحية "دايموند برينسس"، التي خضعت للحجر الصحي في ميناء "يوكوهاما" لأكثر من أسبوعين.

جدير بالذكر أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).