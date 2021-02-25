الجيش اليمني يحبط هجومين انتحاريين لمليشيا الحوثي بصنعاء ومأرب

أحبطت قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية، اليوم الخميس، هجمتين انتحاريتين شنتهما المليشيا الحوثية المتمردة، في جبهات نهم شرق صنعاء، وجبهات شمال غرب وجنوب مأرب.

وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبر نت" أنه في جبهة نهم تمكن أبطال الجيش والمقاومة من كسر هجوم للمليشيا، حاولت التقدم من خلاله إلى مواقع الجيش في منطقة محزام ماس وسائلة المخدرة.

وقال قيادي ميداني لـ"سبتمبر نت" إن المواجهات استمرت لساعات تكبدت فيها المليشيا الحوثية الانقلابية خسائر كبيرة، إذ سقط 17 عنصراً، مشيراً إلى أن الجيش تمكن من إحراق وتدمير 4 آليات عسكرية.

وأضاف أن طيران التحالف العربي نفذ أثناء المعارك غارتين جويتين استهدفتا تجمعات وعربات قتالية تابعة للمليشيا في وادي الضيق، والتي كانت في طريقها إلى الجبهة ذاتها.

إضافة إلى ذلك كسرت قوات الجيش ورجال المقاومة هجوماً آخر للمليشيا الحوثية، في جبهة حيد آل أحمد في مديرية رجبة، على أطراف محافظة مأرب الجنوبية.