

أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أن المحافظة ستتلم غدًا 3 آلاف رأس ماشية من العجول السوداني الحية الجاهزة للذبح الفوري، والقادمة من السودان إلى مصر عبر ميناء الطور البحري، بحضور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.



وأوضح المحافظ، في تصريح له، اليوم الخميس، أن استقبال ميناء الطور لهذه الشحنة من العجول الحية يعد بمثابة بداية التشغيل الفعلي له عقب تطويره، ومن المقرر أن يجري توريد كافة شحنات العجول السودانية لمصر عبر ميناء الطور.



وأوضح أنه هذه العجول ستوضع تحت الحجر الطبي بمزرعة مصر الخير التي توجد بالمنطقة الصناعية بمدينة الطور، وستجري أعمال الذبح على مراحل كل مرحلة تتضمن 20 % من إجمالي أعداد العجول، وذلك داخل المجزر الآلي.



وأكد نقل لحوم هذه العجول عبر سيارات مجهزة بثلاجات على منافذ مصر الخير بكافة المحافظات المصرية، مع الاحتفاظ بنسبة المحافظة لبيعها داخل المنافذ بأسعار مخفضة.



وقال محافظ جنوب سيناء، إن وزير الزراعة سيشهد استقبال شحنة العجول بميناء الطور، ومن المقرر أن يقوم بجولة تفقدية لمزرعة العجول المقامة على مساحة 15 ألف فدان، والمجزر الآلي، وبعض المزارع التي توجد بمدينة الطور.