استقبل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم الخميس، الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة "مصر الخير"، وعضو هيئة كبار العلماء بمكتبه بالديوان العام؛ وذلك لتفعيل التعاون والتنسيق لتنفيذ مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها رئيس الجمهورية، لتوفير حياة أفضل للمواطنين.

وأشاد محافظ الشرقية، في بيان له، بمجهودات دار الإفتاء المصرية بالتعاون مع وزارة الأوقاف لتجديد الخطاب الديني ونشر تعاليم الدين السمحة ومحاربة الأفكار المتشددة للمضي قدمًا نحو تنمية وبناء المجتمع.

ومن جانبه، أكد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، أن دار الإفتاء المصرية وضعت خطة خمسية للتوسع في إنشاء أفرع للدار بجميع محافظات الجمهورية.

وأشارا إلى أنه جرى الانتهاء من إنشاء مقرين للدار بمحافظتي الإسكندرية و أسيوط، وجارِ التنفيذ في باقي المحافظات الأخرى، وذلك تماشياً مع تنفيذ المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري، مثمنًا المبادرة الرئاسية و التي استهدفت تحسين جودة حياة المواطنين في قرى الجمهورية.

وأهدى محافظ الشرقية، شعار المحافظة لكل من مفتي الجمهورية والمفتي السابق تقديرًا لجهودهم المبذولة في مجال الإفتاء ونشر الفكر الوسطي ومواجهة الفكر المتطرف.

كما هنأ المحافظ، الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، بمناسبة صدور قرار رئيس الجمهورية بتجديد تعيينه مفتيًا للجمهورية.