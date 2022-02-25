رئيس أوكرانيا: بلادنا تُركت وحدها في مواجهة روسيا

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قال الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي، إنّ بلاده تُركت منفردة في مواجهة روسيا.

وأضاف في تصريحات له أعقبت اليوم الأول من الغزو الروسي: "العدو الروسي وضعني وعائلتي على أبرز قائمة المطلوبين لديه".

وأشار إلى أن من وصفهم بـ"المخربين الروس" دخلوا كييف، وتابع: "أطلب من سكان كييف توخي الحذر والالتزام بحظر التجول".

في سياق متصل، أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي تشكيل فريق للمساعدات الإنسانية لدعم الشعب الأوكراني.

وقالت ساكي في تصريحات صحفية، إن بلادها ستقدم الدعم اللازم للرئيس الأوكراني، مشيرة إلى الرئيس جو بايدن يواصل متابعة الوضع الأوكراني عن كثب.

واشتبكت القوات الأوكرانية مع القوات الروسية حول حدود أوكرانيا كلها تقريبا اليوم الخميس بعد أن شنت موسكو هجوما شاملا برا وبحرا وجوا، في أكبر هجوم على دولة أوروبية منذ الحرب العالمية الثانية.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن وشدد بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، منوها بأن جميع محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف الناتو باءت بالفشل.

في غضون ذلك، نقلت وكالة إنترفاكس الروسية عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن القوات الروسية دمرت 83 هدفا على الأرض في أوكرانيا.

وأضافت وزارة الدفاع الروسية أنها أنجزت كل أهدافها المحددة ليوم الخميس.