مودي: الهند تريد المساهمة في حل تفاوضي لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية

أعرب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم السبت، عن استعداد الهند "للمساهمة في أي مساعي سلام" لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.



وقال مودي عقب لقاء المستشار الألماني أولاف شولتس في نيودلهي، إن الهند تدعو منذ بداية الحرب إلى حل من خلال الحوار والدبلوماسية.



وكان السفير الألماني في نيودلهي، فيليب أكرمان، صرح قبل زيارة المستشار بأن الهند يمكن أن تكون مرشحا مناسبا لإيجاد حل للحرب الروسية الأوكرانية ولكن ليس في الوقت الحالي.



وامتنعت الهند عن التصويت على قرار دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجبه روسيا أول أمس الخميس إلى إنهاء الحرب، وتتعاون الهند التي تقع جنوبي آسيا والتي تضم ثاني أكبر عدد من السكان في العالم بعد الصين، بشكل وثيق مع روسيا اقتصاديا وعسكريا، وتأتي الكثير من معدات القوات المسلحة الهندية من روسيا، بينما تسعى دول غربية إلى تغيير ذلك الوضع.



وتشتري الهند أيضا مزيدا من النفط من روسيا، مبررة ذلك بأنها تحتاج إلى نفط رخيص لعدد سكانها الكبير، والذين أغلبهم من الفقراء، وتقدر ألمانيا ودول غربية أخرى الهند -أكبر دولة ديمقراطية في العالم من حيث عدد السكان- كشريك في آسيا، وبصفتها ثقلا موازنا للصين الشيوعية.