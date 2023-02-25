وزير التعليم العالي يوجه بتعزيز التعاون بين الجامعات ومستشفى شفاء الأورمان بالأقصر

زار أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مستشفى شفاء الأورمان لعلاج سرطان الأطفال بمحافظة الأقصر، برفقة د.حمدي حسين رئيس جامعة الأقصر، محمود فؤاد المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، ولفيف من رؤساء الجامعات المصرية وقيادات الوزارة والمستشفى.



واستمع الوزير إلى شرح تفصيلي حول الأقسام المختلفة للمستشفى والخدمات العلاجية العديدة التي تقدمها المستشفى، ثم تفقد العديد من أقسام العلاج الكيماوي والإشعاعي وبنك الدم وتعرف على طبيعة العمل بداخلها، كما التقى بعدد من الأطفال المرضى خلال تلقيهم جرعات وجلسات العلاج اللازمة.



ووجه عاشور بتفعيل وتعزيز التعاون بين الجامعات المصرية والمستشفيات الجامعية ومستشفى شفاء الأورمان لعلاج سرطان الأطفال؛ للارتقاء بالمستوى البحثي والعلاجي الذي يحصل عليه الأطفال للوصول إلى مستويات شفاء عالية، من خلال الكوادر الطبية المُدربة من أجل تحقيق الهدف الأسمى وهو "صعيد بلا سرطان".



وأكد الوزير حرص أعضاء المجلس الأعلى للجامعات على زيارة هذا الصرح الطبي الكبير الذي يستخدم أحدث النُظم العلاجية لتقديم مستوى علاجي لأبنائنا، ويُخفف من آلام مرضى الأورام السرطانية لمحافظات الصعيد، موجهًا الشكر لإدارة المستشفى على الخدمة المُتميزة التي يتم تقديمها للمرضى، وتمنى الشفاء العاجل لجميع الأطفال المرضى.