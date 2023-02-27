أحمد موسى عن حكم حبس مرتضى منصور: الانتصار اليوم لدولة القانون

علق الإعلامي أحمد موسى، على تسليم رئيس نادي الزمالك مرتضي منصور، نفسه طواعية لتنفيذ حكم الحبس الصادر بحقه، اليوم السبت، قائلًا إن الانتصار اليوم لدولة القانون.

وقال خلال تقديمه لبرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت: «المحكمة انعقدت اليوم واستمعت إلى نيابة النقض والمحكوم عليه في تلك القضية، ورفضت المحكمة الطعن وأيدت الحكم».

وأضاف: «هذه دولة القانون، وعلينا كلنا احترام القانون وأحكام القضاء، القضاء لما يقول كلمته خلاص لا أحد يعقب على القضاء وأحكامه، طول عمرنا بنقول كده، الانتصار اليوم لدولة القانون، هذا قضاء مصر الشامل العادل».

وفي سياق آخر، تحدث عن هزيمة الزمالك أمام الترجي في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم السبت، ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ونوه أن لاعبي الزمالك لم يعقدوا عزمهم للفوز بالمباراة، منوهًا أن الهدف الأول المسجل بمرمى الزمالك، يرجع إلى خطأ حارس المرمى محمد عواد.

وأشار إلى أن الهدف الثاني سجل في شباك الزمالك بآخر دقيقتين من المباراة، معقبًا: «لاعب الترجي يرقص ويعدي من نيمار كأنه لسة بيشرب شاي، فين روح نادي الزمالك؟ عندك جمهور عريض منتظر تفرحه وتعود مرة أخرى».

وسلم رئيس نادي الزمالك مرتضي منصور، نفسه إلى التنفيذ لنيابة النقض أمن محكمة النقض، اليوم السبت، قبل نظر أولى جلسات 3 طعون، على حكم حبسه في إدانته بسب وقذف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، وأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي، والسابق الحكم في أحدها بالحبس حضوريا لمدة شهر، وحكم آخر بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، ونظر دعوى تنازع الاختصاص.

ونظرت محكمة النقض، اليوم السبت، طعني مرتضى منصور، بالإضافة إلى دعوى تنازع الاختصاص، بعد أن حضر منذ الصباح الباكر إلى دار القضاء العالي – مقر محكمة النقض - وأثبت حضوره وتسليم نفسه لتنفيذ عقوبة الحبس شهر واجبة النفاذ قبل نظر الطعن.