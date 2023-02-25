يستهدف النصر السعودي الحصول على خدمات الثنائي لوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد، سيرجيو راموس مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

ينتهي تعاقد الثنائي مع أنديتهم مع نهاية الموسم الجاري، الأمر الذي يسعي النصر إلى استغلاله من أجل حسم الصفقة خلال الصيف القادم.

وذكرت صحيفة " ماركا " الإسبانية، أن إدارة النصر تخطط للم الشمل بين راموس ومودريتش مع البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد أن تزاملوا معًا في ريال مدريد.

وأشارت الصحيفة أن هذه ليست المرة الأولي التي يرتبط فيها راموس بالفريق السعودي، لكن الأمر قد يتحقق خلال الفترة المقبلة، في ظل الغموض الكبير الذي يسيطر على مستقبل المدافع الاسباني في ملعب حديقة الأمراء.

أما بالنسبة لمدريتش فإن الأمر صعب حيث أن رغبة اللاعب الكرواتي تتمثل في تجديد تعاقده لمدة موسم آخر من ثم الاعتزال ملعب سانتياغو برنابيو.