محمود فتح الله: عبد الله السعيد صفقة مفيدة للزمالك

علق محمود فتح الله ، المدرب العام الأسبق لنادي بيراميدز ، على انتقال عبد الله السعيد لاعب فريق بيراميدز إلى نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

قال محمود فتح الله، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد »، إن نادي الزمالك سيستفيد من انضمام عبد الله السعيد لصفوفه ، مؤكداً أنه يملك خبرات كبيرة تؤهلة أن يكون رقم واحد داخل فريق الزمالك في الفترة المقبلة، قائلاً«عبد الله السعيد صفقة مفيدة للزمالك».

وأشار محمود فتح الله، إلى أن نادي الزمالك أبرم العديد من الصفقات المتميزة خلال فترة الانتقالات الشتوية، مضيفاً ان عبد الله السعيد سيتألق مع الزمالك بسبب جمهورة، عكس تواجدة مع نادي بيراميدز، الذي لا يملك جمهور، مؤكداً من الصعب وجود جماهير لبيراميدز في مصر ولكن البعض لديه يرغب في روية نجم معين.

تابع محمود فتح الله:" أبلغت هاني سعيد مدير الرياضي بالنادي بالرحيل عن بيراميدز بمجرد التعاقد مع المدير الفني الجديد، وهو ماحدث بالفعل، وأنا محظوظ بالعمل مع 5 مدربين في بيراميدز وكل منهم لديه مدرسة مختلفة".

وعن صفقات التى إبرامها الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قال محمود فتح الله: «الزمالك قد يضطر مع نهاية الموسم لرحيل 5 لاعبين من الصفقات الجديدة».

واختتم محمود فتح الله، أن رمضان صبحي لم يتحدث عن رغبته في العودة للنادي الأهلي.