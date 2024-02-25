البيت الأبيض: مفاوضات باريس توصلت إلى تفاهم حول الخطوط الأساسية لصفقة المحتجزين

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، اليوم الأحد، إن المفاوضين في باريس الذين يمثلون الولايات المتحدة وإسرائيل وقطر ومصر، توصلوا إلى "تفاهم" حول الخطوط الأساسية لاتفاق محتمل لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس مقابل وقف مؤقت لإطلاق النار.

وأضاف سوليفان: "اجتمع ممثلو إسرائيل والولايات المتحدة ومصر وقطر في باريس وتوصلوا إلى تفاهم بين الدول الأربع حول الشكل الأساسي لصفقة الرهائن لوقف إطلاق النار المؤقت. لن أخوض في تفاصيل ذلك لأنه لا يزال قيد التفاوض فيما يتعلق بوضع تفاصيله"، وفقا لشبكة (سي إن إن) الأمريكية.

وأضاف: "يجب أن تكون هناك مناقشات غير مباشرة بين قطر ومصر مع حماس لأنه في نهاية المطاف سيتعين عليهما الاتفاق على إطلاق سراح الرهائن. هذا العمل جار. ونأمل أن نتمكن في الأيام المقبلة من الوصول إلى نقطة يكون فيها بالفعل اتفاق حازم ونهائي بشأن هذه القضية. ولكن سيتعين علينا أن ننتظر ونرى".