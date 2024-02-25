افتتاح المؤتمر الدولي الثاني لآثار جنوب الوادي بعنوان التراث الثقافي والحضاري لمصر والعالم العربي

افتتح الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، اليوم، فعاليات المؤتمر الدولي الثاني لكلية الآثار جامعة جنوب الوادي تحت عنوان "التراث الثقافي والحضاري لمصر والعالم العربي وتحديات الوضع الراهن" والذى تنظمه الكلية في الفترة من 25 إلى 26 فبراير الجاري بحضور الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور وائل بكرى رشيدي عميد كلية الأثار ورئيس المؤتمر، والدكتور علاء الدين بدوي وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ومقرر المؤتمر، وعدد من عمداء كليات الجامعة.

وأكد رئيس الجامعة على اهتمام جامعة جنوب الوادي بالبحث العلمي، وأن الجامعة لا تدخر جهدًا في دعم المؤتمرات والفاعليات البحثية والعلمية بما يساهم في تطور البحث العلمي وخدمة المجتمع حيث تعد المؤتمرات البحثية فرصة عظيمة لتبادل الآراء والخبرات العلمية، مشيرا الى أن الدراسات الانسانية جزء اصيل في الجامعة وإلى أهمية التراث الإنساني وما تركته الأجيال السابقة في مُختلف المجالات الفكرية والتاريخية والأثرية والأدبية والدينية والمعمارية وغيرها فالماضي هو مفتاح الحاضر.

وأشاد رئيس الجامعة بجهود القائمين على كلية الآثار في تنظيم هذا المؤتمر العلمي والذي يثري العملية البحثية ويناقش قضايا حالية مرتبطة بالواقع لما تواجهه المعالم الأثرية في العالم العربي من تحديات جمة مثل العولمة والحروب والصراعات المسلحة والمخاطر الطبيعية.

وأضاف الدكتور وائل بكرى رشيدي عميد كلية الآثار ورئيس المؤتمر، أن المؤتمر يتناول التراث الثقافي والحضاري لمصر والعالم العربي والتحديات وكيفية التغلب عليها وذلك من خلال 30 ورقة بحثية لعلماء الآثار من مصر، العراق، سوريا، والجزائر من خلال ثلاثة محاور رئيسية (الآثار المصرية القديمة، الآثار الاسلامية، ترميم وصيانة الآثار).

وأوضح الدكتور علاء الدين بدوي وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ومقرر المؤتمر بأن عدد المشاركين عبر الأنترنت "أون لاين "39 و عدد المشاركين بالحضور داخل المؤتمر 9 وأن عدد البحوث المقدمة في الآثار المصرية القديمة (12) بحث، و(13) بحث في الآثار الاسلامية، وخمسة ابحاث في ترميم وصيانة الآثار.

تضمنت فعاليات افتتاح المؤتمر عرض فيلم وثائقي عن المعمل البحثي "2" بمبنى الكلية والذى تم افتتاحه ضمن فعاليات المؤتمر.