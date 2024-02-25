 بلومبرج: قطر تراهن على استمرار زيادة الطلب على الغاز الطبيعي المسال خلال العقود القليلة القادمة - بوابة الشروق
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بلومبرج: قطر تراهن على استمرار زيادة الطلب على الغاز الطبيعي المسال خلال العقود القليلة القادمة

واشنطن - د ب أ
نشر في: الأحد 25 فبراير 2024 - 10:22 م | آخر تحديث: الأحد 25 فبراير 2024 - 10:22 م

تراهن قطر على أن الطلب على الغاز الطبيعي المسال سيستمر في النمو خلال العقود القليلة المقبلة مع شروعها في مشروع جديد بمليارات الدولارات لتوسيع نطاق الصادرات.

وقال وزير الدولة القطري لشئون الطاقة، سعد الكعبي، في مقابلة مع وكالة بلومبرج اليوم الأحد: "نحن بحاجة إلى المزيد من الغاز للعالم، ونحن بحاجة إلى المزيد من الأطراف الفاعلة".

وتخطط قطر، وهي بالفعل واحدة من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، لإضافة 16 مليون طن من الطاقة الإنتاجية السنوية. وهذا بالإضافة إلى توسعها المعلن عنه سابقا البالغ 49 مليون طن سنويا.

ووفقا للكعبي، فإن النمو السكاني، وخاصة في آسيا، سيدفع الطلب جنبا إلى جنب مع الانتعاش الاقتصادي في جميع أنحاء العالم. وقال إن قطر تتطلع أيضا إلى إبرام المزيد من الصفقات في أوروبا.

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