أنظمة الدفاع الجوي الروسية تسقط 77 مسيرة أوكرانية خلال الساعات الـ24 الماضية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسي أسقطت 77 مسيرة أوكرانية في جمهورية لوجانسك الشعبية، وفي كل من مقاطعتي زابوريجيا وخيرسون.

وقالت الوزارة: "تم إسقاط 77 مسيرة أوكرانية في مناطق نوفوكراسنيانكا، ورايجورودكا، وترويتسكوي، وجوليكوفو في جمهورية لوجانسك الشعبية، وسلادكايا بالكا في مقاطعة زابوريجيا، وتشيرنوموريفكا في مقاطعة خيرسون".

وأضافت الوزارة: "في اتجاه خيرسون، نتيجة للعمليات المنسقة لوحدات مجموعة "دنيبر"، تم استهداف اللواءين الميكانيكيين "28" و"65"التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقتي رابوتينو وشيرباكي في مقاطعة زابوريجيا".

وبحسب وزارة الدفاع، تكبدت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 30 عسكريا وثلاث مركبات ونظام مدفعية أمريكي الصنع من طراز "إم 777".

ومن ناحية أخرى، صد الجيش الروسي 7 هجمات معادية في اتجاه أفدييفكا، خلال الساعات الـ 24 الماضية، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الروسية.

وقالت الوزارة في بيان، اليوم الأحد: "في اتجاه أفدييفكا، سيطرت وحدات قوات مجموعة "المركز" على خطوط ومواقع أكثر فائدة، كما هزمت تجمعات القوى البشرية والمعدات التابعة للواء الهجوم الثالث للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع الأرضي 107 في منطقة تونينكو في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتم صد سبع هجمات مضادة للعدو في مناطق نوفجورودسكوي ولينينسكوي ولاستوشكينو ونوفوباخموتوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وبحسب وزارة الدفاع، تكبد العدو نحو 100 عسكري، و4 مركبات قتالية مدرعة، و8 سيارات، ومركبة قتالية من طراز "جراد"، ومدافع هاوتزر "دي-30"، ومحطة الحرب الإلكترونية "بوكوفيل-أ دي".