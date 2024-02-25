سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكد هشام نصر، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، رغبتهم في الحصول على قيمة غرامة محمود كهربا المستحققة للقلعة البيضاء بالدولار، معربا عن تمنيه انتقال رمضان صبحي للزمالك في الانتقالات الصيفية المقبلة.

قال هشام نصر في برنامج «جمهور التالتة» عبر قناة «أون تايم سبورتس»:" الزمالك لا يقبل بالمركز الثاني في أي لعبة مطلقا وهذا شئ بالفطرة".

أضاف هشام نصر:" نريد الحصول على غرامة محمود كهربا بالدولار، خاصة بعد هبوط السعر، وهو يستطيع تدبير المبلغ".

تابع هشام نصر:" نجهز لمكافآت للاعبي الزمالك حال التتويج بالكأس أمم الأهلي".

أشار هشام نصر:" فرع الزمالك في أكتوبر هو المنفذ لحل مشاكل النادي وسيحقق أكبر عائد مادي في تاريخ النادي".

واصل هشام نصر:" لم أجامل الزمالك نهائيا عندما كنت رئيسا لاتحاد اليد، وتعرضت للشطب مرتين وأنا رئيسا للاتحاد من الزمالك".

أوضح هشام نصر:" أريد أن يكون لدى رمضان صبحي رغبة في الانتقال للزمالك، وسنفاوض بيراميدز لضمه في الانتقالات الصيفية.. أهلا وسهلا بيه".

أتم هشام نصر:" نرتب لموعد رد زيارة الأهلي عقب الانتهاء من كأس مصر، ونرتب لكل أندية مصر أن تشرفنا بزيارة نادي الزمالك".