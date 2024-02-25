محافظ جنوب سيناء: فوز شرم الشيخ بجائزة أفضل وجهة سياحية آمنة جاء بدعم الرئيس وتضافر أجهزة الدولة

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنه سعيد بتكريمه من الاتحاد الأفريقي الآسيوي العريق المنبثق من منظمة دولية عريقة هي منظمة تضامن الشعوب الأفريقية الأسيوية، والتي يصل عدد أعضاؤها إلى أكثر من 90 دولة ليس في أفريقيا وآسيا فقط، بل في جميع دول العالم، ولها دول أعضاء في أوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية وروسيا.

وتقدم المحافظ، بالشكر إلى الاتحاد الإفريقي الآسيوي AFASU بقيادة الدكتور حسام درويش، وقيادات الاتحاد دكتور عادل المسلماني، واللواء حسام بدر الدين، ولجنة الجوائز التابعة للاتحاد، وجميع الضيوف الأجانب أعضاء اللجنة الذين حضروا من الخارج لتكريمه شخصيا ومدينتي العزيزة شرم الشيخ.



وأكد أن حصد هذه الجوائز نتيجة فريق عمل متفاني يحب بلاده، وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الداعم لكل تنمية وكل تطوير، وأعضاء الحكومة المصرية، والجهاز التنفيذي بالمحافظة، وهم يستحقوا التكريم اليوم لكونهم الفائز الحقيقي بالجائزة، لتفانيهم في العمل ليلا ونهارا لحصد هاتين الجائزتين.

كما قدم محافظ جنوب سيناء، الشكر إلى اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر الأسبق، وكل رجال الأعمال والصحفيين والإعلاميين.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها محافظة جنوب سيناء، اليوم الأحد، بمدينة شرم الشيخ، بفوز اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بجائزة "AFASU" الذهبية، لأفضل محافظ قائد للتنمية لمدينة سياحية في العالم "رجل العام"، وفوز مدينة شرم الشيخ بجائزة أفضل وجهة سياحية آمنة للزيارة في العالم، وذلك ضمن جوائز الاتحاد الأفريقي الآسيوي "AFASU" الذهبية.

وأشار المحافظ، إلى أن هذا التكريم لشخصه ولمدينة شرم الشيخ يتزامن مع اقتراب موعد انطلاق مؤتمر تطبيقات السياحة الصحية المصرية، بعد طول فترة الإعداد لذلك المؤتمر منذ عام 2019، بعد أن كان المؤتمر مجرد خاطر، تحول إلى أفكار، ثم ترسخت لتكون رؤية ورسالة واستراتيجية عمل وسياسات للتنفيذ تتماشى مع استراتيجية مصر 2030، ومع رؤية القيادة السياسية، وتحقيق المصلحة القومية لمصر.

ودعا الجميع لحضور ومتابعة هذا الحدث المصري الهام الذي يسهم في تطبيقات السياحة الصحية، ونمو هذا النوع من السياحة وتطويره بما يحقق إضافة كبيرة للنمو الاقتصادي والرفاهية لمصر وشعبها.

وتسلم محافظ جنوب سيناء، خلال الاحتفالية ثلاث دروع للجائزة باللغتين العربية والإنجليزية من الدكتور حسام درويش رئيس الاتحاد، وأعضاء المجلس التنفيذي، وأعضاء لجنة الجوائز الدولية.

ومن جانبه، قدم بشري غالي، عضو الاتحاد ورئيس مجلس إدارة شركة ميوز للتنمية السياحية، درع تكريم خاص للواء خالد فودة، تحت اسم رجل التنمية المستدامة، مقدما الشكر للمحافظ على جهوده الواضحة في تحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة مستدامة.