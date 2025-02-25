بحث جديد عن حطام الطائرة الماليزية ام اتش 370 بعد 11 عاما من اختفائها

بعد نحو 11 عاما على اختفاء طائرة تابعة للخطوط الجوية الماليزية "ام تش 370" ، بدأ بحث جديد عن حطام الطائرة في المحيط الهندي، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الاسترالية اليوم الثلاثاء.

وذكرت وسائل إعلام من بينها شبكة 9 نيوز الاسترالية وصحيفة ذا تليجراف البريطانية أنه على مدار الأسابيع المقبلة، سوف تنشر شركة أوشين انفنتي، ومقرها أمريكا والمملكة المتحدة، سفينة ارمادا 7806 البحثية للبحث في قاع البحر عن أي آثار للطائرة بوينج 777 المفقودة.

وسوف يركز البحث على منطقة مساحتها نحو 15 ألف كيلومتر مربع- مع الاهتمام بصورة خاصة بأربع مناطق، يعتقد الباحثون أنه من المرجح أن يكون الحطام فيها- على بعد 1500 كيلومتر قبالة ساحل بيرث في غرب أستراليا.

ويذكر أن الطائرة الماليزية اختفت بعدما غادرت كوالالمبور في الثامن من مارس 2014، وعلى متنها 239 راكبا وطاقم عمل. وكانت الطائرة في طريقها إلى بكين، وانحرفت عن مسار الرحلة، حسبما أظهر الرادار وبيانات الأقمار الاصطناعية.