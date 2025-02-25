الدفاع المدني السوري يعلن انتشال رفات ما يزيد على 20 جثة مجهولة من قبو بناء سكني بريف دمشق

أعلن الدفاع المدني السوري، انتشال رفات أكثر من 20 جثة، وفق المعطيات الأولية، مجهولة الهوية وغير مدفونة مكشوفة ومعرضة للاندثار (غير محمية)، اليوم الثلاثاء، من قبو بناء سكني في بلدة سبينة في ريف دمشق.

وقال في بيان عبر موقعه الرسمي، إنه تلقى بلاغًا من قبل مدنيين وناشطين بوجود بقايا عظام بشرية في قبو بناء سكني في منطقة الجمعيات ببلدة سبينة في ريف دمشق.

وأضاف: «استجابت فرق البحث في الدفاع المدني السوري للبلاغ، والمكان هو قبو في بناء سكني ضمن حي سكني، ويوجد رفات بشرية في الموقع الذي أخبر عنه الأهالي».

ووفقًا لشهادة الأهالي، فإن الرفات تعود لنهاية عام 2013، عندما اقتحم نظام الأسد والمليشيات الموالية له البلدة.

وقال شهود العيان إن «هذه العائلات كانت تختبئ داخل الأقبية خوفاً من القتل من قبل نظام الأسد البائد، وفُقد الاتصال معها من ذلك الوقت».

وتم انتشال الرفات، وجميعها كانت مكشوفة ومعرضة للاندثار، من قبل فريق البحث في الدفاع المدني السوري.

ووفقًا للبيان، تعود الرفات وفق المعطيات الأولية لأكثر من 20 ضحية مجهولة الهوية، ويصعب تحديد عدد الضحايا بسبب تعرض الجثث للحرق المتعمد، وما بقي منها أجزاء من العظام المحروقة.

وبحسب المعطيات الأولية ومعاينة الموقع فإن الجثامين تعرضت للحرق الممنهج في محاولة لإخفاء الجريمة، وتمت عملية الحرق باستخدام إطارات سيارات.

وأشار البيان إلى تسليم الرفات إلى الطبابة الشرعية (مركز الاستعراف)، مؤكدًا أن «جميع الأعمال تمت وفقاً للبروتوكولات الخاصة بتوثيق وجمع الرفات وانتشالها».