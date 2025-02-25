 بوتين يقترح تعاونا مع واشنطن في استكشاف المعادن النادرة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بوتين يقترح تعاونا مع واشنطن في استكشاف المعادن النادرة


نشر في: الثلاثاء 25 فبراير 2025 - 5:28 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 25 فبراير 2025 - 5:28 ص

اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الاثنين، استكشافا مشتركا لموارد المعادن الأرضية النادرة مع الولايات المتحدة، بما في ذلك تلك الموجودة في المناطق الأوكرانية الخاضعة لروسيا.

وقال بوتين، خلال مقابلة مع التلفزيون الرسمي، إن روسيا مستعدة للتعاون مع شركائها، بما في ذلك الولايات المتحدة، في هذا المجال.

وأضاف أن بلاده تمتلك بعضا من أكبر احتياطيات المعادن النادرة في العالم، مشيرا إلى وجودها في شمال روسيا والقوقاز وسيبيريا والشرق الأقصى، بالإضافة إلى الأراضي الأوكرانية، التي وصفها بـ"المناطق الجديدة".

وكان بوتين قد ناقش في وقت سابق تطوير قطاع التعدين مع وزراء ومسؤولين حكوميين خلال مؤتمر عبر الفيديو.


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