نصف ساعة ومقتل كرامازوف عرضان جديدان في الأنفوشي ضمن عروض نوادي المسرح بالإسكندرية

قدم قصر ثقافة الأنفوشي عرضين جديدين ضمن عروض نوادي المسرح لفرع ثقافة الإسكندرية للموسم الحالي، والتي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، في إطار برامج وزارة الثقافة بالمحافظات.

شهد العرضان لجنة التحكيم المكونة من المخرج يس الضوي، والناقدة الدكتورة أميرة كامل، ومهندسة الديكور نهاد السيد.

حبكة بوليسية واسعة التأثير

جاء العرض الأول بعنوان "مقتل كرامازوف"، تأليف فيودور دوستويفسكي، دراماتورج وإخراج كريم دياب، وتدور أحداثه حول جريمة قتل الأب "كرامازوف"، التي أغلقت رسميا باعتبارها واقعة انتحار، قبل أن يعيد المحقق "فولكوف كراماريتش" فتح ملف القضية بعد عام كامل، إثر ظهور دليل جديد يثير شبهة جنائية.

وتبدأ الأحداث باجتماع العائلة في الذكرى السنوية الأولى للوفاة، وتنطلق معها رحلة كشف الأسرار المدفونة، وتتصاعد الصراعات بين الإخوة، مع تكرار ثلاث صور محتملة للجريمة، تدخل في كل مرة شخصية جديدة دائرة الاتهام، وصولا إلى مفاجأة تكشف هوية القاتل من داخل العائلة.

وأكد المخرج كريم دياب أن العرض لا يتوقف عند حدود الحبكة البوليسية، بل يطرح إشكالية فكرية محورية تتمثل في الصراع بين العدمية والوجودية، في مواجهة مباشرة مع أسئلة الوجود والضمير.

"مقتل كرامازوف" أداء: أحمد أمين، مازن شوكة، أحمد جمال، سميح صبري، عمرو فوزي، بوسي فتحي، ورامي عادل.

تدقيق لغوي: آلاء وهبة، ديكور: ندى عبد العظيم، إضاءة: جاسر الفرن، كريوجراف: بلال الشامي، ملابس: رامي عادل، إكسسوارات: ضحى فتحي، إعداد موسيقي: محمد أشرف، هندسة صوتية: أحمد أمين، تدريب استعراضات: سميح صبري، مساعد إخراج: محمد زكي، آدم ممدوح، فارس الفقي، ومخرج منفذ: عبد الرحمن سبايدر.

قضية أبوية

وجاء العرض الثاني بعنوان "نصف ساعة"، إعداد أحمد الغندور، وإخراج مصطفى الشرنوبي، وأحداثه مستوحاة من فكرة المحاكمة من فيلم "12 Angry Men"، وتدور داخل قاعة شبه مظلمة حول شاب متهم، وتلك هي القضية الظاهرة، لكن القضية الحقيقية تدور بين أب وابنه، بين قوة لم تتعلم الرحمة، وطفولة لم تجد الأمان.

وأشار المخرج مصطفى الشرنوبي إلى أن فكرة العرض لا تبحث عن حكم بالإدانة أو البراءة، بل عن لحظة صدق تعيد للإنسان إنسانيته، في طرح إنساني تأملي، ويتجسد ذلك من خلال شخصين يقفان أمام طاحونة متوقفة ومرآة تعكس وجهيهما المشوهين، فيما يتحول الجمهور إلى قاضٍ يطالب باتخاذ موقف ويتساءل: هل الذنب مسئولية فردية؟ أم إرث يتوارثه الأبناء؟.

"نصف ساعة" أداء زياد الكسار وأيمن رزق، موسيقى هنا رأفت، إضاءة مصطفى كرم، ماكياج وملابس حبيبة عوض، ديكور فتحي نصر، ومخرج منفذ مصطفى إبراهيم.

العرضان من إنتاج الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، وإدارة النوادي برئاسة المخرج محمد الطايع، وقدما بالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة محمد حمدي، وفرع ثقافة الإسكندرية بإدارة الفنانة منال يمني.

وتتواصل الفعاليات المنفذة بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، اليوم الأربعاء، مع عرضين مسرحيين: الأول بعنوان "قبل أن تبرد القهوة" لقصر ثقافة الأنفوشي، تأليف أنس النيلي، وإخراج معتز عجمي، ويعرض في الثامنة مساءً، يليه "الدائنون" لقصر ثقافة الشاطبي، تأليف أوجست سترندبرج، وإخراج بيتر رضا.

وتُعد تجربة نوادي المسرح إحدى أبرز التجارب الثقافية الرائدة التي تتبناها الهيئة العامة لقصور الثقافة، لدعم الشباب الموهوبين بالأقاليم.

ويتنافس في الموسم الحالي 347 عرضا مسرحيا، بمشاركة أكثر من 8000 موهبة شابة من مختلف أنحاء الجمهورية.



