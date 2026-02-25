بابا الفاتيكان يزور 4 دول أفريقية خلال النصف الأول من العام

أعلن الفاتيكان اليوم الأربعاء عن جدول رحلات خارجية مزدحم وطويل لبابا الفاتيكان ليو الرابع عشر خلال النصف الأول من العام الجاري، مؤكدا أن البابا سيزور موناكو وإسبانيا وأربع دول أفريقية- الجزائر والكاميرون وأنجولا وغينيا الاستوائية.

ويمهد هذا الإعلان لواحد من أكثر جداول السفر ازدحاما منذ أعوام، حيث سيقوم البابا بجولة كبرى في إيطاليا ابتداء من مايو المقبل.

وبعد انتخاب البابا ليو في مايو الماضي ليكون أول بابا للفاتيكان أمريكي المولد، تم تعليق السفر البابوي بصورة كبيرة.

ومن المقرر أن يزور البابا موناكو لمدة يوم في 28 مارس المقبل.

وبعد ذلك سيقوم برحلة لمدة 10 أيام بعد عيد الفصح: حيث سيزور الجزائر والكاميرون وأنجولا وغينيا الاستوائية من 13 حتى 23 أبريل المقبل.

ومن المتوقع بصورة كبيرة أن يزور برشلونة في 10 يونيو المقبل من أجل إحياء الذكرى الـ100 لوفاة أنطوني جاودي، مهندس كاتدرائية ساجرادا فاميليا الشهيرة

وعلى الرغم من أن الفاتيكان لم يعلن المزيد من المعلومات بشأن جدول سفر البابا للخارج، فإنه من المتوقع أن يزور بيرو وربما الارجنتين وأورجواي خلال النصف الثاني من عام 2026. وأكد الفاتيكان أن ليو الرابع عشر لن يسافر إلى الولايات المتحدة هذا العام، ليتغيب عن حضور فعاليات الذكرى الـ250 لتأسيسها.

وفي يوم الذكرى الرابع من يوليو المقبل، سيزور ليو جزيرة لامبيدوسا بجنوب إيطاليا، المحطة الرئيسية التي يصل إليها المهاجرون الذين يتم تهريبهم من شمال أفريقيا إلى أوروبا.