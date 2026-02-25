محافظ الجيزة يوجه بالانضباط وتسريع وتيرة العمل لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

ترأس الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة؛ لمناقشة عدد من الملفات الحيوية المرتبطة بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وبحث آليات رفع كفاءة الأداء التنفيذي بمختلف القطاعات، في إطار خطة المحافظة للارتقاء بالخدمات وتحقيق استجابة سريعة وفعالة لاحتياجات المواطنين.

واستعرض المحافظ، خلال الاجتماع، مستجدات العمل في القطاعات الخدمية والتنموية، مشددًا على أهمية المتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات الجارية والالتزام بالجداول الزمنية المحددة لضمان سرعة دخولها الخدمة وتعظيم الاستفادة منها.

وأكد أن حسن إدارة الموارد المتاحة يمثل ركيزة أساسية في تطوير الأداء، لافتًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تطبيقًا حازمًا لمبدأ الثواب والعقاب وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي أوجه تقصير، بما يرسخ قيم الانضباط والالتزام داخل منظومة العمل التنفيذي، قائلاً: «المسئولية التي نتحملها أمام المواطنين تفرض علينا أن نؤدي واجبنا بأقصى درجات الجدية والانضباط.»

وتناول الاجتماع عددًا من الملفات الحيوية، في مقدمتها تقنين أراضي أملاك الدولة والتصدي لمخالفات البناء، إذ وجّه المحافظ بسرعة الانتهاء من مراجعة إجراءات عقود التقنين المنتهية، والتعامل الفوري والحاسم مع أي مخالفات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين حفاظًا على هيبة الدولة وحقوقها.

كما استعرض المحافظ، الموقف التنفيذي لمنظومة المتغيرات المكانية، موجّهًا مسئولي حي الهرم ومركزي منشأة القناطر وأبو النمرس بسرعة فحص المخالفات القائمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، مع وضع آليات رقابية تمنع تكرارها بما يضمن الحفاظ على الانضباط العمراني وتحقيق الصالح العام.