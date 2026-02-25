أجرى اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، جولة ميدانية موسعة بمركز ومدينة جهينة، رافقه خلالها عامر أدم، رئيس مركز ومدينة جهينة، وعدد من وكلاء الوزارات ورؤساء المصالح الحكومية، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

واستهل المحافظ، جولته بتفقد المدرسة المصرية اليابانية بجهينة، إذ أشاد بمستوى الانضباط والنظافة والعملية التعليمية داخل المدرسة، مثمنًا الجهود المبذولة في تطبيق الأنشطة التربوية والتعليمية.

كما تفقد مدرسة جمال الغيطاني؛ للاطمئنان على انتظام الدراسة ومستوى الأداء، موجهًا بزيادة أعمال التشجير داخل فناء المدرسة، بما يسهم في توفير بيئة تعليمية صحية وآمنة للطلاب.

وعقب ذلك، توجه المحافظ، إلى مستشفى جهينة المركزي، إذ تفقد أقسام الاستقبال والعيادات الخارجية وأقسام الباطنة والجلدية والأسنان، بالإضافة إلى بنك الدم، واطمأن على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمترددين.

ووجه بزيادة عدد المقاعد المخصصة لانتظار المرضى تيسيرًا عليهم، كما استمع إلى عدد من شكاوى المواطنين، مؤكدًا ضرورة حسن معاملة المرضى والاهتمام بالاستماع إليهم، وتعزيز التواصل الفعّال بين الأطقم الطبية والمرضى، مشددًا على أن جودة التعامل تمثل عنصرًا أساسيًا في تحسين مستوى الخدمة الصحية.

كما شملت الجولة تفقد فرع جهاز "المصرية" بمدينة جهينة؛ للتأكد من توافر السلع الأساسية وجودتها وضبط الأسعار، بما يخفف الأعباء عن كاهل المواطنين.

وفي قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، تفقد المحافظ محطة مياه جهينة بنجع كوم الجرون؛ للوقوف على أسباب توقف العمل والمعوقات التي تواجه استكمالها، إذ من المقرر أن تخدم مناطق جهينة وعنيبس والطليحات، مؤكدًا بحث سبل التنسيق بين الجهات المعنية لتذليل العقبات واستئناف العمل في أقرب وقت.

كما تفقد محطة صرف صحي عنيبس لمتابعة نسب التنفيذ وبحث سبل إزالة أية معوقات تعوق التشغيل.

وخلال تفقده مركز شباب عنيبس، قرر إحالة كل من مدير المركز ورئيس القرية للتحقيق لتدني مستوى النظافة وعدم المتابعة والمرور الدوري على المواقع الحيوية بالقرية.

واختتم المحافظ، جولته بتفقد محطة مياه المحزمين، واستمع إلى شرح مفصل من رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي حول مكونات المحطة وطاقة التشغيل والخدمات التي تقدمها للمواطنين.

وأكد محافظ سوهاج، في ختام جولته استمرار الجولات الميدانية المفاجئة بمختلف المراكز والقرى؛ لضمان تحسين مستوى الأداء ومحاسبة المقصرين، بما يحقق رضا المواطنين ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة.