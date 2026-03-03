لاعب الأهلي السابق يرشح مهاجم الزمالك لقيادة هجوم مصر في المونديال

أثنى محمود أبو الدهب، نجم الأهلي السابق، على المستوى الذي يقدمه ناصر منسي مهاجم الزمالك، مؤكدًا أنه يستحق فرصة قيادة هجوم المنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة.

وجاءت تصريحات أبو الدهب عقب تألق منسي في مواجهة بيراميدز ضمن الجولة العشرين من الدوري الممتاز، والتي حسمها الزمالك بهدف دون رد أحرزه حسام عبد المجيد على ستاد الدفاع الجوي.

وفي حديثه لبرنامج «البريمو» عبر قناة TeN، أوضح أبو الدهب أن مستوى منسي يشهد تطورًا ملحوظًا هذا الموسم، ليصبح الخيار الأول في خط هجوم الزمالك تحت قيادة المدرب معتمد جمال، متفوقًا على الثنائي المحترف سيف الدين الجزيري وعدي الدباغ، لما يمثله من خطورة مستمرة على دفاعات المنافسين.

وأضاف أن منسي يُعد حاليًا أفضل مهاجم في الدوري الممتاز، ويرى أنه يستحق الانضمام إلى معسكر المنتخب المقبل، بل ويملك المقومات التي تؤهله لقيادة هجوم الفراعنة في كأس العالم المقرر إقامته في المكسيك وكندا والولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار إلى أن المدير الفني للمنتخب حسام حسن لم يُبدِ قناعة كاملة بإمكانات مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي، وهو ما يمنح ناصر منسي فرصة حقيقية لقيادة هجوم المنتخب خلال المرحلة المقبلة.